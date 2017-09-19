MİLLİ CİMNASTİKÇİNİN HEDEFİ FİNAL

Kanada'da yapılacak olan Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanan milli sporcu Ümit Şamiloğlu, adını cimnastik tarihine yazdırmayı hedefliyor.

Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda Kanada'da 2-8 Ekim'de düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan Ümit Şamiloğlu, günde çift antrenman yapıyor.

Dünya Şampiyonası öncesinde iki yarışma ve güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Ümit, yaklaşık 10 gün sonra Kanada'ya gideceklerini söyledi.

Ümit Şamiloğlu, Dünya Şampiyonası'nda güzel bir sunum yapmayı hedeflediğini ifade ederek, "Kanada'da yapılacak olan Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda hedefim final. Gelecek sene içinde eski performansımı tekrar kazanarak, dünyanın en güçlü serilerinden birini yapmak istiyorum. Takımın da hedefleri var ve güzel sonuçlar bekliyoruz." diye konuştu.

Finallerde yarışarak 'biz buradayız, dünya arenasının üzerindeyiz' izlenimi oluşturmak istediklerini vurgulayan Ümit, "Herkes hazır. Bizim için son rötuş ve teferruatlar. On gün sonra Kanada'da güzel haberleri görmeyi umuyoruz." dedi.

"Eşimin isteği üzerine cimnastiği bırakmadım"

Geçen yıl cimnastiği noktalamak istediğini dile getiren Ümit, şunları kaydetti:

"Böyle bir karar vermiştim fakat o zamanki nişanlım, şu anki eşim çok ısrar etti. Onun ısrarı üzerine cimnastiği bırakmadım. Spora devam etme kararı aldık. Vermiş olduğum araların bu sene acısını çektim aslında. Yeni yeni eski formuma kavuşmaya başlıyorum. Bu sene bu sürecin üzerine koyacağımız şeylerle güzel sonuçlar alarak spora ara vermeyi düşünüyorum. Şu an 37 yaşındayım. Türkiye'de bu yaşta cimnastikci olarak spor yapan yok. Dünyada ise çok nadir. Bu pozisyonda hala bir şeyleri kovalıyor olabilmek çok hoş aslında. Kendime saygı duyduğum bir pozisyon. Cimnastiği 2020 yılında bırakacağım. "

"Tarih şampiyonları hatırlar"

Ümit Şamiloğlu, dünya şampiyonasında hedefinin final olduğunu hatırlatarak, "Kanada'da sonuç final olursa 'iyi bir performans yaparak kendimi toparladım' diyebileceğim. Kanada'nın sonucuna göre dünyanın en iyi 8 sporcusu arasına giriyorsunuz. Gelecek sene de dünyanın en iyi 8'inden dünyanın en iyi 3 sporcusu arasına hatta dünya birinciliğine yükseliyorsunuz. Tarih şampiyonları hatırlar. Benim hayalimde ikincilik de olmadı. Hedefim, niyetim o. Bu sene Dünya Şampiyonası'nda final yapmak ve dünyanın en iyi 8'i arasına girmek." şeklinde konuştu.