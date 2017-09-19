Potada Avrupa Kupası heyecanı başlıyor
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POTADA AVRUPA KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR

Potada Avrupa Kupası heyecanı başlıyor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonu birinci ön eleme turunda mücadele edecek İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor ve Demir İnşaat Büyükçekmece yarın ilk maçlarını yapacak.

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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonu birinci ön eleme turunda mücadele edecek İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor ve Demir İnşaat Büyükçekmece yarın ilk maçlarını yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Almanya'nın s.Oliver Würzburg takımıyla saat 20.00'de s.Oliver Arena'da, Trabzonspor da Macaristan'ın Szolnoki Olaj takımıyla saat 19.00'da Tiszaligeti Salonu'nda karşılaşacak. Demir İnşaat Büyükçekmece ise Ukrayna'nın Dnipro takımını saat 19.00'da Gazanfer Bilge Salonu'nda konuk edecek.

İki maç üzerinden oynanacak birinci ön elemeden galip ayrılan takımlar, ikinci ön eleme turuna doğrudan katılacak seribaşı ekiplerle eşleşecek. Birinci ön eleme turu karşılaşmaları yarın ve 27 Eylül Çarşamba, ikinci ön eleme turu maçları ise 4-11 Ekim'de oynanacak.

Rakiplerini geçmeleri halinde Demir İnşaat Büyükçekmece ile Tartu (Estonya), İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Khimik (Ukrayna) ve Trabzonspor Medical Park ile Södertalje Kings (İsveç) ikinci ön eleme turunda karşılaşacak.

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