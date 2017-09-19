Rio Ferdinand ringe çıkacak
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RİO FERDİNAND RİNGE ÇIKACAK

Rio Ferdinand ringe çıkacak

Emekliye ayrılan milli İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, kariyerine boksör olarak devam edeceğini açıkladı.

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Emekliye ayrılan milli İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, kariyerine boksör olarak devam edeceğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Ferdinand, antrenmanlara başladığını ve kariyerine profesyonel boksör olarak devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada, iki sezon önce emekliye ayrıldığı futbol kariyeri boyunca birçok şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Ferdinand, "Boks, hayatımda yeni bir meydan okuma ve bu nedenle başlıyorum. Bu sporda da iddialıyım. Artık altın kemeri kazanmak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Büyük Britanya Boks Federasyonundan profesyonel lisansını çıkartan Rio Ferdinand'ı, eski Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu olimpiyat madalyalı İngiliz boksör Richie Woodhall çalıştıracak.

İngiltere Milli Takımı'nda 81 maça çıkan defans oyuncusu, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'da 6 şampiyonluk sevinci yaşarken, 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmıştı.

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