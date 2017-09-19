Eto'o'dan Çalımbay'a veda mesajı
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ETO'O'DAN ÇALIMBAY'A VEDA MESAJI

Eto'o'dan Çalımbay'a veda mesajı

Antalyaspor'un takım kaptanı Samuel Eto'o, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay için veda mesajı yayımladı.

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Antalyaspor'un takım kaptanı Samuel Eto'o, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay için veda mesajı yayımladı.

Eto'o, Instagram hesabından "Merhaba baba" diyerek başladığı paylaşımında, Çalımbay'ın takımdan ayrıldığını haberlerden öğrendiğini ve üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Rıza Çalımbay ile çalışmaktan keyif aldığını kaydeden Kamerunlu oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba baba, dün basında gördüğüm haberlerde üzülerek, takımdan ayrıldığını öğrendim. Takımımız çok zor bir dönemden geçerken geldin ve kendi hak ettiğimiz seviyemize gelmemizi sağladın. Senin önderliğinde, takım olarak Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Tüm bunlar için sana, takımımız ve kendi adıma teşekkür ediyor, devam edecek olan profesyonel hayatında tüm kalbimle başarılar diliyorum. Görüşmek üzere."

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