ÜSTÜNDAĞ: "MADALYAYLA DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Azerbaycan ile Gürcistan'ın 22 Eylül-1 Ekim'de ortaklaşa düzenleyeceği 2017 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Üstündağ, ay-yıldızlı ekipten beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Avrupa Şampiyonası'na çok az bir süre kaldı. İlk maçı, grubun en güçlü takımı Rusya ile oynayacağız. Sonrasında Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşacağız. Hedefimiz gruptan çıkmak. Beklentimiz yüksek. Takımımızın madalya alacağına inanıyorum. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Teknik ekibin ve oyuncuların bunun bilincinde olduğunu görüyorum. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nı iyi bir şekilde neticelendiririz. Madalya ile döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Statü gereği gruptan lider çıkmanın avantaj olduğunu aktaran TVF Başkanı Üstündağ, şunları kaydetti:

"Gruptan lider çıkmak çok önemli. İkinci veya üçüncü olursak A Grubu'ndan gelecek takımla eşleşeceğiz. A Grubu'nda da Azerbaycan ev sahibi. Polonya, Almanya ve Macaristan takımları var. Sıralama, Azerbaycan, Polonya ve Almanya'nın arasında geçecektir. Bizim için hiç fark etmeyecek. Gruptan 1. olarak çıkmak bir avantaj olacak. Eğer hedefimiz final oynamaksa, rakip ayırt etmememiz ve müsabakaları kazanmamız gerekiyor. Takımımız, bunu yapabilecek kapasitede."

"Seyirci desteği yanımızda olacak"

Mehmet Akif Üstündağ, seyirci desteğinin grup maçlarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapacak milli takımın yanında olacağını belirtti.

Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğuna değinen Üstündağ, "Azerbaycan'da seyirci desteği yanımızda olacak. İnşallah Azerbaycan ile finalde karşılaşırız. Bizim kardeş ülkemiz. Aramızdaki dostluğun ve kardeşliğin derecesini biliyoruz. Çok iyi ilişkilerimiz var. İnşallah, önceki turlarda Azerbaycan ile karşılaşmayız. Eğer olacaksa, finalde karşılaşalım." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki şampiyonalarda bazı şanssızlıklar yaşadıklarını anlatan Üstündağ, "Başarı elde edemediğimiz, derece yapamadığımız dönemlerde sakatlıklar ve aksilikler oldu. İnşallah bir sakatlık yaşamayız. Neslihan'ın sakatlığı devam ediyor. Onun dışında eksiğimiz yok. İnşallah şanssızlıklar turnuva dönemine denk gelmez ve sahada iyi sonuçlar elde ederiz. Bu sene final oynayacağız ve madalyayı alacağız. İnşallah bundan sonra milli takımlar olarak önemli dereceler elde edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Yabancı oyuncu konusunda dengeli gidiyoruz"

Mehmet Akif Üstündağ, futbol ve basketbolda tartışılan yabancı oyuncu sayısıyla ilgili voleybolda sorunları olmadığını söyledi.

Hem kulüpleri hem de milli takımı düşündüklerini vurgulayan TVF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı oyuncu konusunda dengeli gidiyoruz. Hem kulüplerimizi hem de milli takımı düşünüyoruz. Sahadaki 6 oyuncudan 3'ü yabancı olabiliyor. Genç oyuncuların parayı değil, oynamayı arzu etmelerini istiyoruz. Bu çok önemli. Basketbol ve futbolda milli oyuncuların takımlarında süre bulamadığından şikayet ediliyor. Oyuncuların oynayacağı kulüpleri tercih etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Gücümüz yettiği sürece oyuncularımızı bu şekilde yönlendirerek, oynamalarını sağlayacağız."

"Türk voleybolunda güzel şeyler yaşamaya devam ediyoruz"

Üstündağ, 23 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı'nın dünya şampiyonluğuyla Türk voleybolu adına güzel şeyler yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

Uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk voleyboluna güzel şeyler yaşatmaya devam ediyoruz. 2013'te beşincilikle başlayan, 2015'te ikincilik elde eden ve bugün de artık final oynayıp, dünya şampiyonluğu kazanan bir takıma sahibiz. İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinleten ekibimizle ne kadar gurur duysak, övünsek az. Sahada, her sayı için savaşan, vazgeçmeyen, müthiş bir takım vardı. Küba, Kenya, Japonya, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, Slovenya gibi güçlü rakiplerini geçerek bu kupaya uzanan milli takımımız, tek yenilgilerini dünya voleybolunda bir ekol olan Brezilya karşısında yaşadı. Bu da şampiyonanın nazar boncuğu oldu."

23 Yaş Altı Voleybol Takımı'nın elde ettiği başarının beklendiğini aktaran Mehmet Akif Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncusu, teknik kadrosu, idarecileri hep birlikte takım ruhunu sahaya çok iyi yansıttı. Şampiyonluk hedeflerine çok büyük bir disiplin ve ciddiyetle, adım adım ilerleyen milli takımımız, bu şampiyonluğu hak etti. Çok yetenekli ve başarılı bir nesil geliyor. Bu da bize ayrıca umut veriyor. Bu oyuncularımız geleceğin sultanları, pırıl pırıl gençler. Çok mücadele ettiler, çok emek harcadılar. Buralara kolay gelinmiyor. Bu sonucu bekliyorduk. Bizim her turnuvada hedefimiz madalya."