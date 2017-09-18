TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Eskişehirspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
Ligde ilk 4 maçını kazanan Çaykur Rizespor, evinde MKE Ankaragücü'ne 4-1 yenilerek, ikinci sıraya geriledi.
Denizlispor'u deplasmanda Mehmet Akyüz'ün 90 3. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Akın Çorap Giresunspor, puanını 13'e yükselti ve zirvenin yeni sahibi oldu.
TFF 1. Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 1-0
Elazığspor-Balıkesirspor Baltok: 2-2
Boluspor-Adana Demirspor: 3-1
Samsunspor-Altınordu: 1-4
Adanaspor-Manisaspor: 1-0
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 1-4
Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor: 0-1
Eskişehirspor-Ümraniyespor: 1-1
- Puan durumu
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
GİRESUNSPOR
|
5
|
4
|
1
|
0
|
10
|
3
|
7
|
13
|
2.
|
ÇAYKUR RİZESPOR
|
5
|
4
|
0
|
1
|
14
|
9
|
5
|
12
|
3.
|
ÜMRANİYESPOR
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7
|
3
|
4
|
10
|
4.
|
ELAZIĞSPOR
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9
|
7
|
2
|
10
|
5.
|
ADANASPOR
|
5
|
3
|
0
|
2
|
6
|
8
|
-2
|
9
|
6.
|
BALIKESİRSPOR
|
5
|
2
|
2
|
1
|
11
|
10
|
1
|
8
|
7.
|
ALTINORDU
|
5
|
2
|
1
|
2
|
11
|
8
|
3
|
7
|
8.
|
İSTANBULSPOR
|
5
|
2
|
1
|
2
|
4
|
4
|
0
|
7
|
9.
|
ADANA DEMİRSPOR
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8
|
9
|
-1
|
7
|
10.
|
MANİSASPOR
|
5
|
2
|
0
|
3
|
7
|
8
|
-1
|
6
|
11.
|
B. B. ERZURUMSPOR
|
5
|
1
|
3
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
6
|
12.
|
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4
|
2
|
2
|
5
|
13.
|
BOLUSPOR
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6
|
6
|
0
|
5
|
14.
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6
|
6
|
0
|
5
|
15.
|
SAMSUNSPOR
|
5
|
1
|
2
|
2
|
3
|
6
|
-3
|
5
|
16.
|
GAZİANTEPSPOR
|
5
|
1
|
1
|
3
|
3
|
10
|
-7
|
4
|
17.
|
ESKİŞEHİRSPOR
|
5
|
0
|
3
|
2
|
7
|
10
|
-3
|
3
|
18.
|
DENİZLİSPOR
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4
|
10
|
-6
|
1