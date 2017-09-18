TFF 1. Lig'de görünüm
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TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı.

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TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Eskişehirspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Ligde ilk 4 maçını kazanan Çaykur Rizespor, evinde MKE Ankaragücü'ne 4-1 yenilerek, ikinci sıraya geriledi.

Denizlispor'u deplasmanda Mehmet Akyüz'ün 90 3. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Akın Çorap Giresunspor, puanını 13'e yükselti ve zirvenin yeni sahibi oldu.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar
İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 1-0
Elazığspor-Balıkesirspor Baltok: 2-2
Boluspor-Adana Demirspor: 3-1
Samsunspor-Altınordu: 1-4
Adanaspor-Manisaspor: 1-0
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 1-4
Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor: 0-1
Eskişehirspor-Ümraniyespor: 1-1

- Puan durumu

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GİRESUNSPOR

5

4

1

0

10

3

7

13

2.

ÇAYKUR RİZESPOR

5

4

0

1

14

9

5

12

3.

ÜMRANİYESPOR

5

3

1

1

7

3

4

10

4.

ELAZIĞSPOR

5

3

1

1

9

7

2

10

5.

ADANASPOR

5

3

0

2

6

8

-2

9

6.

BALIKESİRSPOR

5

2

2

1

11

10

1

8

7.

ALTINORDU

5

2

1

2

11

8

3

7

8.

İSTANBULSPOR

5

2

1

2

4

4

0

7

9.

ADANA DEMİRSPOR

5

2

1

2

8

9

-1

7

10.

MANİSASPOR

5

2

0

3

7

8

-1

6

11.

B. B. ERZURUMSPOR

5

1

3

1

5

6

-1

6

12.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

5

1

2

2

4

2

2

5

13.

BOLUSPOR

5

1

2

2

6

6

0

5

14.

MKE ANKARAGÜCÜ

5

1

2

2

6

6

0

5

15.

SAMSUNSPOR

5

1

2

2

3

6

-3

5

16.

GAZİANTEPSPOR

5

1

1

3

3

10

-7

4

17.

ESKİŞEHİRSPOR

5

0

3

2

7

10

-3

3

18.

DENİZLİSPOR

5

0

1

4

4

10

-6

1
 
- 6. hafta programı
 
23 Eylül Cumartesi:
17.30 Altınordu-Gaziantepspor (Bornova)
17.30 Manisaspor-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
 
24 Eylül Pazar:
16.00 Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor (Giresun Atatürk)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 MKE Ankaragücü-Samsunspor (Ankara 19 Mayıs)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)
 
25 Eylül Pazartesi:
16.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediye)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)
20.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
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