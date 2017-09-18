SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ise Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligde 5. hafta sonunda 13 puanı bulunan iki ekipten Galatasaray gol averajıyla zirvede, Beşiktaş ise ikinci sırada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti.

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Antalyaspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Kayserispor-Antalyaspor: 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 2-4

Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1

Galatasaray-Kasımpaşa: 2-0

Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-4

Göztepe-Gençlerbirliği: 3-2

Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 2-0

- Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. GALATASARAY 5 4 1 0 13 3 10 13 2. BEŞİKTAŞ 5 4 1 0 9 3 6 13 3. GÖZTEPE 5 3 1 1 10 7 3 10 4. KAYSERİSPOR 5 3 1 1 8 6 2 10 5. BAŞAKŞEHİR 5 3 1 1 9 8 1 10 6. AKHİSARSPOR 5 3 1 1 7 7 0 10 7. BURSASPOR 5 3 0 2 11 7 4 9 8. FENERBAHÇE 5 2 2 1 12 9 3 8 9. TRABZONSPOR 5 2 2 1 11 9 2 8 10. KASIMPAŞA 5 2 1 2 9 9 0 7 11. SİVASSPOR 5 2 0 3 6 8 -2 6 12. KARABÜKSPOR 5 1 2 2 6 6 0 5 13. YENİ MALATYASPOR 5 1 1 3 8 11 -3 4 14. ALANYASPOR 5 1 1 3 7 11 -4 4 15. KONYASPOR 5 1 0 4 5 8 -3 3 16. ANTALYASPOR 5 0 3 2 4 8 -4 3 17. GENÇLERBİRLİĞİ 5 0 1 4 5 12 -7 1 18. OSMANLISPOR 5 0 1 4 6 14 -8 1