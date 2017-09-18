SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

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Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

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Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ise Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligde 5. hafta sonunda 13 puanı bulunan iki ekipten Galatasaray gol averajıyla zirvede, Beşiktaş ise ikinci sırada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti.

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Antalyaspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar
Kayserispor-Antalyaspor: 2-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 2-4
Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Galatasaray-Kasımpaşa: 2-0
Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-4
Göztepe-Gençlerbirliği: 3-2
Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 2-0

- Puan durumu

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GALATASARAY

5

4

1

0

13

3

10

13

2.

BEŞİKTAŞ

5

4

1

0

9

3

6

13

3.

GÖZTEPE

5

3

1

1

10

7

3

10

4.

KAYSERİSPOR

5

3

1

1

8

6

2

10

5.

BAŞAKŞEHİR

5

3

1

1

9

8

1

10

6.

AKHİSARSPOR

5

3

1

1

7

7

0

10

7.

BURSASPOR

5

3

0

2

11

7

4

9

8.

FENERBAHÇE

5

2

2

1

12

9

3

8

9.

TRABZONSPOR

5

2

2

1

11

9

2

8

10.

KASIMPAŞA

5

2

1

2

9

9

0

7

11.

SİVASSPOR

5

2

0

3

6

8

-2

6

12.

KARABÜKSPOR

5

1

2

2

6

6

0

5

13.

YENİ MALATYASPOR

5

1

1

3

8

11

-3

4

14.

ALANYASPOR

5

1

1

3

7

11

-4

4

15.

KONYASPOR

5

1

0

4

5

8

-3

3

16.

ANTALYASPOR

5

0

3

2

4

8

-4

3

17.

GENÇLERBİRLİĞİ

5

0

1

4

5

12

-7

1

18.

OSMANLISPOR

5

0

1

4

6

14

-8

1
 

- 6. hafta programı

22 Eylül Cuma:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

23 Eylül Cumartesi:
14.00 Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)
19.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

24 Eylül Pazar:
14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.30 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

25 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor (Antalya)
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