SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek, üst üste 3. galibiyetini aldı.
Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ise Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Ligde 5. hafta sonunda 13 puanı bulunan iki ekipten Galatasaray gol averajıyla zirvede, Beşiktaş ise ikinci sırada yer aldı.
Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti.
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Antalyaspor henüz galibiyetle tanışamadı.
Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 6. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Kayserispor-Antalyaspor: 2-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 2-4
Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Galatasaray-Kasımpaşa: 2-0
Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-4
Göztepe-Gençlerbirliği: 3-2
Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 2-0
- Puan durumu
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
GALATASARAY
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13
|
3
|
10
|
13
|
2.
|
BEŞİKTAŞ
|
5
|
4
|
1
|
0
|
9
|
3
|
6
|
13
|
3.
|
GÖZTEPE
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
7
|
3
|
10
|
4.
|
KAYSERİSPOR
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8
|
6
|
2
|
10
|
5.
|
BAŞAKŞEHİR
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9
|
8
|
1
|
10
|
6.
|
AKHİSARSPOR
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7
|
7
|
0
|
10
|
7.
|
BURSASPOR
|
5
|
3
|
0
|
2
|
11
|
7
|
4
|
9
|
8.
|
FENERBAHÇE
|
5
|
2
|
2
|
1
|
12
|
9
|
3
|
8
|
9.
|
TRABZONSPOR
|
5
|
2
|
2
|
1
|
11
|
9
|
2
|
8
|
10.
|
KASIMPAŞA
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9
|
9
|
0
|
7
|
11.
|
SİVASSPOR
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
8
|
-2
|
6
|
12.
|
KARABÜKSPOR
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6
|
6
|
0
|
5
|
13.
|
YENİ MALATYASPOR
|
5
|
1
|
1
|
3
|
8
|
11
|
-3
|
4
|
14.
|
ALANYASPOR
|
5
|
1
|
1
|
3
|
7
|
11
|
-4
|
4
|
15.
|
KONYASPOR
|
5
|
1
|
0
|
4
|
5
|
8
|
-3
|
3
|
16.
|
ANTALYASPOR
|
5
|
0
|
3
|
2
|
4
|
8
|
-4
|
3
|
17.
|
GENÇLERBİRLİĞİ
|
5
|
0
|
1
|
4
|
5
|
12
|
-7
|
1
|
18.
|
OSMANLISPOR
|
5
|
0
|
1
|
4
|
6
|
14
|
-8
|
1
- 6. hafta programı
22 Eylül Cuma:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
23 Eylül Cumartesi:
14.00 Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)
19.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
24 Eylül Pazar:
14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.30 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor (Antalya)