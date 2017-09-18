Eskişehirspor 1 - Ümraniyespor 1
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ESKİŞEHİRSPOR 1 - ÜMRANİYESPOR 1

Eskişehirspor 1 - Ümraniyespor 1

TFF 1.Lig 5. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Eskişehirspor 1 - Ümraniyespor 1

TFF 1.Lig 5. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Aykut Akgün, Kaan Kanak (38' Bilal Aziz), Semih Güler, Erkan Zengin, Bruno Mezenga, Hasan Ayaroğlu (64' Semih Şentürk), Hasan Hüseyin Acar (78' İbrahim Halil Öner), Dorukhan Toköz, Chikeluba Ofoedu

Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Aaron Appindangoye, Cleyton (82' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (65' Jean-armel Drole), Serdar Özbayraktar (90' Tarık Tekdal)

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Deniz Turgut, Seyfettin Ünal, Gökçen Öztürk

Goller: DK 68: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor), DK 90: Bruno Mezenga (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Aykut Akgün (Eskişehirspor), DK 56: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 63: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), DK 73: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor), DK 90: Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor), DK 90: Bilal Aziz (Eskişehirspor)

Kırmızı Kartlar: DK 88: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 89: Mehmet Sedef (Ümraniyespor)

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