Beşiktaş 2 - Atiker Konyaspor 0
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BEŞİKTAŞ 2 - ATİKER KONYASPOR 0

Beşiktaş 2 - Atiker Konyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

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Beşiktaş 2 - Atiker Konyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia (40' Necip Uysal), Caner Erkin, Gary Medel, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (81' Jeremain Lens), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Cenk Tosun (69' Alvaro Negredo)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (61' Eren Albayrak), Ali Turan, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Volkan Fındıklı (63' Musa Araz), Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Lebogang Manyama, Moryke Fofana (71' Deni Milosevic), Malick Evouna

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Koray Gençerler

Goller: DK 10: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 66: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 32: Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor), DK 38: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 42: Gary Medel (Beşiktaş), DK 70: Alvaro Negredo (Beşiktaş)

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