TOFAŞ, YENİ SEZONU HARLEM İLE AÇACAK

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonunu Harlem Wizards'ın katılacağı etkinlikle açacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon Türkiye'yi yeniden Avrupa'da temsil edecek TOFAŞ, 2017-2018 sezonunun açılışında dünyaca ünlü basketbol gösteri grubu Harlem Wizards'ı konuk edecek.
A takımın yeni sezon kadrosunun tanıtılacağı ve hazırlanan yeni formaların da görücüye çıkacağı organizasyon, 1 Ekim Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 18.00'de gerçekleşecek.
Kombine kart sahiplerinin ücretsiz izleyebileceği etkinliğin biletleri, Biletix'ten temin edilebilecek.