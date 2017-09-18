TOFAŞ, yeni sezonu Harlem ile açacak
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TOFAŞ, YENİ SEZONU HARLEM İLE AÇACAK

TOFAŞ, yeni sezonu Harlem ile açacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonunu Harlem Wizards'ın katılacağı etkinlikle açacak.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonunu Harlem Wizards'ın katılacağı etkinlikle açacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon Türkiye'yi yeniden Avrupa'da temsil edecek TOFAŞ, 2017-2018 sezonunun açılışında dünyaca ünlü basketbol gösteri grubu Harlem Wizards'ı konuk edecek.

A takımın yeni sezon kadrosunun tanıtılacağı ve hazırlanan yeni formaların da görücüye çıkacağı organizasyon, 1 Ekim Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 18.00'de gerçekleşecek.

Kombine kart sahiplerinin ücretsiz izleyebileceği etkinliğin biletleri, Biletix'ten temin edilebilecek.

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