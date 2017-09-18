BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına göre zorunlu iki değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor mücadelesinde görev alamadı. Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yokluğunda savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Tolgay Arslan şans buldu. Hastalığı dolayısıyla Porto mücadelesinde kadrodan çıkarılan Tolgay, bir maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

- Medel ilki yaşadı

Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic, Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.

Şenol Güneş, savunmanın göbeğinde Gary Medel'e şans verdi. Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Medel, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren ve 16 dakika süre alan Şilili futbolcu, Porto mücadelesinde de yedekten gelip 25 dakika şans buldu.

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Jeremain Lens ve Necip Uysal yedek soyundu.

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, maç kadrosunda yer almadı.

- Beşiktaş'ın minik özel konuğu

Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalyenin üstünde seremonide yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, oğlu Noah ile seremoniye katıldı.

Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı şehit ve gazilerimizin yanında" yazılı pankartla çıktı.

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi kupayla tur attı.

- Taraftarlardan büyük destek

Süper Lig'de son 2 haftada kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya üstünlük kuran Beşiktaş'ı taraftarı yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki mücadelede tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte yoğun tezahüratla takımlarına destek vermeye çalıştı.