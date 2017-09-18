Antalya'da Çalımbay dönemi sona erdi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANTALYA'DA ÇALIMBAY DÖNEMİ SONA ERDİ

Antalya'da Çalımbay dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden istifa etti.

464 Okunma

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden istifa etti.

Süper Lig 5'inci hafta mücadelesinde Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Antalya ekibinde teknik direktör Rıza Çalımbay, kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yaptığı toplantıdan sonra istifa kararı aldı.

Ali Şafak Öztürk yönetimi Rıza Çalımbay'ın yerine gelebilecek isimler ile toplantı gerçekleştirecek. Yeni teknik direktörün en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.

Adaylar arasında ise Antalyaspor'un eski teknik adamı Memhmet Özdilek ile Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam'ın adı geçiyor.

Öte yandan Çalımbay, istifasını yarın Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.

ETİKETLER #Antalyaspor
Süper Lig'de görünüm
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Çalımbay'dan sert açıklama!
Kayserispor 2 - Antalyaspor 0
Futbolda haftanın programı
Kayserispor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿