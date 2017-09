GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TARİHİNİN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Süper Lig'de 5. haftası bir maçla tamamlanacak İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği, tarihinin en kötü başlangıcına imza attı.

Kırmızı-siyahlılar, 5 haftalık bölümde sadece bir beraberlikle hanesine 1 puan yazdırırken, ligdeki bir diğer Ankara ekibi Osmanlıspor ile puan cetvelinin son iki sırasında yer aldı.

Sezona sahasında 1-1 tamamlanan Kardemir Karabükspor maçıyla başlayan Gençlerbirliği, sonraki 4 haftada ise puan alma başarısı gösteremedi.

Ligin 2. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-0 yenilen Ankara ekibi, 3. haftada sahasında Fenerbahçe'ye 2-1, 4. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 ve 5. haftada da deplasmanda ligin yeni takımı Göztepe'ye 3-2'lik sonuçlarla kaybetti.

Gençlerbirliği, 5 haftalık süreçte attığı 5 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.

- En başarılı sezonlar 2000-2001 ve 2002-2003

1959 yılında başlayan ligde 46. sezonunu geçiren Gençlerbirliği, 5. haftalar sonunda lig tarihindeki en başarılı performansına, 2000-2001 ve 2002-2003 sezonlarında ulaştı.

Kırmızı-siyahlılar, 2000-2001 ve 2002-2003 sezonlarının ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.

Başkent ekibi, ilk 5 haftalık periyotta, 2000-2001 sezonunda 9 kez fileleri havalandırırken kalesinde 3 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, 2002-2003 sezonunda ise 5 maçta 15 gol atarken, kalesini 5 kez gole kapatamadı.

- Gençlerbirliği'nin lig tarihindeki performans tablosu

Gençlerbirliği'nin ligde yer aldığı 46 sezonda, ilk 5 maçtaki performansları şöyle:

Sıra Sezon Hafta G B M A Y Av P 1. 2002-2003 5 4 1 0 15 5 10 13 2. 2000-2001 5 4 1 0 9 3 6 13 3. 1967-1968 5 4 0 1 12 5 7 12 4. 1998-1999 5 4 0 1 13 8 5 12 5. 1960-1961 5 3 1 1 9 4 5 10 6. 1964-1965 5 3 1 1 7 3 4 10 7. 1993-1994 5 3 1 1 10 7 3 10 8. 1989-1990 5 3 1 1 11 9 2 10 9. 1990-1991 5 3 1 1 9 8 1 10 10. 2009-2010 5 2 3 0 9 2 7 9 11. 2016-2017 5 2 3 0 7 3 4 9 12. 1985-1986 5 2 3 0 10 8 2 9 13. 1991-1992 5 2 2 1 9 8 1 8 14. 2004-2005 5 2 2 1 6 5 1 8 15. 1996-1997 5 2 2 1 6 5 1 8 16. 1994-1995 5 2 2 1 7 6 1 8 17. 1983-1984 5 2 2 1 2 1 1 8 18. 2006-2007 5 2 2 1 4 4 0 8 19. 1999-2000 5 2 2 1 5 6 -1 8 20. 1962-1963 5 2 1 2 10 6 4 7 21. 2014-2015 5 2 1 2 7 5 2 7 22. 1986-1987 5 1 4 0 5 4 1 7 23. 1965-1966 5 2 1 2 6 8 -2 7 24. 1997-1998 5 1 3 1 5 3 2 6 25. 2001-2002 5 1 3 1 13 11 2 6 26. 2012-2013 5 1 3 1 7 7 0 6 27. 1966-1967 5 1 3 1 6 6 0 6 28. 1995-1996 5 1 3 1 5 6 -1 6 29. 1987-1988 5 2 0 3 4 6 -2 6 30. 1984-1985 5 1 2 2 8 9 -1 5 31. 1969-1970 5 1 2 2 2 3 -1 5 32. 2008-2009 5 1 2 2 5 8 -3 5 33. 2010-2011 5 1 2 2 3 7 -4 5 34. 2011-2012 5 1 2 2 5 9 -4 5 35. 2013-2014 5 1 1 3 4 4 0 4 36. 1968-1969 5 0 4 1 5 6 -1 4 37. 2003-2004 5 1 1 3 6 8 -2 4 38. 2015-2016 5 1 1 3 7 10 -3 4 39. 1959-1960 5 1 1 3 3 6 -3 4 40. 2007-2008 5 1 1 3 6 9 -3 4 41. 1961-1962 5 1 1 3 5 9 -4 4 42. 1963-1964 5 0 3 2 2 5 -3 3 43. 2005-2006 5 0 3 2 1 5 -4 3 44. 1958-1959 5 0 3 2 3 7 -4 3 45. 1992-1993 5 1 0 4 3 13 -10 3 46. 2017-2018 5 0 1 4 5 12 -7 1

Not: Tablodaki bütün sezonlar 3 puanlı sistem üzerinden değerlendirilmiştir.

- Kaynar: "Mesut Bakkal'ın elinde sihirli olmasa da bir değnek olduğu kesin"

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, Göztepe karşılaşmasının futbolsever herkesi heyecanlandıran bir atmosferde oynandığını söyledi.

Göztepe taraftarının tribünleri doldurduğunu hatırlatan Kaynar, "Göztepe, Süper Lig'e hoş gelmiş. Sahadaki mücadeleye bakanlar, iki takım arasında ev sahibi-deplasman takımı ayrımını kolay kolay yapamazlardı ama sanırım hakemler yaptı." dedi.

Kaynar, futbolun, hayatın minyatürü olduğunu dile getirerek, "Kararlar, yanlışlar temyiz edilmiyor. Hayat nasıl bir kere yaşanıyorsa, maç da öyle. Bizim hatalarımız gibi hakemlerin ki de futbola dahil." ifadelerini kullandı.

Üçüncü golde bir tartışma olduğunu ancak stadın küçük olması nedeniyle oturdukları yerden pozisyonu göremediklerini vurgulayan Kaynar, "Bazı noktalardan taç çizgisi görünmüyor. Kulübeler saha çizgisine çok yakın. Video hakem olsaydı, görür müydü, emin değilim çünkü kulübelerle saha çizgisi arasında mesafe diye bir şey yok. Yedekler bile neredeyse çizginin üzerinde oturuyor. Haliyle bu yakınlık kameraların da görüş açısını kapatıyor. Yayıncı kuruluşun elinde bu pozisyona dair net bir görüntü yok. Video hakem sistemi, yediğimiz ikinci goldeki bariz ofsaytı belki çözebilirdi ancak üçüncü yediğimiz gol bize gösterdi ki video hakem uygulaması gelse bile bu tür tartışmalar bitmeyecek." şeklinde konuştu.

Kaynar, iki haftadır saha içi disiplininde ve mücadele hırsında gözle görülür bir ilerleme olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hocamız Mesut Bakkal'ın elinde sihirli olmasa da bir değnek olduğu kesin. Özellikle ikinci yarıda zaman zaman bir orkestra gibi şefin de direktifleri doğrultusunda uyumlu bir oyun vardı sahada. Lige kötü bir başlangıç yaptık, puan tablosu net ama nerede bitireceğimiz, nasıl başladığımızdan önemli. Şu an için tabloya değil oyuna bakmalıyız. Fırtına gibi başlayan nice takımların zor zamanlar geçirdiğine her zaman şahit olduk. Önümüzde daha koca bir sezon var. Her hafta önümüze bakmak zorundayız. Burada taraftarımızın, Ankaralı futbolseverlerin bize desteği çok önemli. Seyircinin oyunu nasıl güzelleştirdiğine dün tanık olduk. Ben bütün Ankaralıları, çoluk çocuk, hangi takımı tutarsa tutsunlar bir İstanbul takımına karşı oynayacağımız maçta yanımızda görmek istiyorum. Gençlerbirliği tribünleri her zaman çocukların diledikleri şekilde maçlarını izleyebildiği bir yer oldu. Çocuklar formalarını çıkarmasın, futbolu sevsinler."