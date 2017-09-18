ESKİŞEHİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Eskişehirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 5. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Burak Öğür, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Deniz Turgut, Seyfettin Ünal, Gökçen Öztürk
Maç Detayları - Canlı Anlatım