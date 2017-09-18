Eskişehirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Eskişehirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 5. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

485 Okunma

Eskişehirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 5. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Burak Öğür, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Deniz Turgut, Seyfettin Ünal, Gökçen Öztürk

﻿

TFF 1. Lig'de görünüm
Eskişehirspor 1 - Ümraniyespor 1
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Futbolda haftanın programı
Eskişehirspor destek bekliyor
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿