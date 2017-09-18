İşte Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BEŞİKTAŞ - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Malıck Evouna, Lebogang Manyama, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Koray Gençerler

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Beşiktaş 2 - Atiker Konyaspor 0
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