İŞTE BEŞİKTAŞ - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Malıck Evouna, Lebogang Manyama, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Koray Gençerler
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