BAKKAL'DAN HAKEM TEPKİSİ...

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Göztepe seyircisi önünde oynamanın inanılmaz keyifli olduğunu ifade ederek, "Ortaya çok güzle bir maç çıktı. Çok gel-gitler oldu. Mazeret üretmek istemiyorum. Maçtan sonra hakemler özür diliyor ben görmedim diyor. Görmediysen vermeyeceksin golü. Beni mutlu eden takımın istekli ve coşkulu oyunuydu. Oyundan çok memnunum. Bir şeyler iyi olmaya başladı. Göztepe seyircisiyle, takımıyla başarılı işler yapmaya devam ediyor. İki takımı da tebrik ediyorum. İnşallah her gittiğimiz yerde böyle coşkulu taraftar önünde oynarız" dedi..

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