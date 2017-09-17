TAMER TUNA: TRİBÜNLERE ÇIKIP O MARŞI SÖYLEMEYİ...

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "5 haftalık periyotta 10 puan çıkarmak önemliydi ama ligin daha başı. Daha iyi olmamız gereken çok yönümüz var." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, bugün iç sahada taraftarlarla buluşmanın oyun içinde zaman zaman baskı oluşturduğunu, maçın başında taraftarların "isyan marşı"nı söylediğinde tribüne çıkıp onlarla birlikte bu marşı söyleme düşüncesinde bile olduğunu söyledi.

Rakibin orta sahada baskının kendilerini zorladığını aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"Maç 2-0 olduktan sonra coşkuyu ve kontrolü sağlamamız gerekiyordu. Bizi iten taraftarımız var, coşkuyla çok adamla hücum yaparken savunma yönünde eksiklerimiz vardı. Oyuncuların sorumluluklarını, disiplinini tebrik ediyorum. 5 haftalık periyotta 10 puan çıkarmak önemliydi ama ligin daha başı. Daha iyi olmamız gereken çok yönümüz var. Pas yüzdesinin düşük olması bizden de kaynaklandı."

Tuna, geçen seneden daha zor bir ligin olduğunu dile getirerek, "Oyun coşkumuzu biraz daha yaratıcı ya da kontrollü gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Hakemler hakkında hiç konuşmadığına değinen Tuna, "Oyunda kalmak istiyorum. Hatalar çok var, biz de teknik hatalar yapıyoruz. Hakemin sonuca etki eden hatası görmedim." diye konuştu.