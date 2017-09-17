Bülent Uygun istifa etti
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BÜLENT UYGUN İSTİFA ETTİ

Bülent Uygun istifa etti

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor maçında alınan yenilginin ardından istifa etti. Uygun yaptığı açıklamada, "Özür dileyerek ayrılıyorum" ifadesini kullandı.

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Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor maçında alınan yenilginin ardından istifa etti. 90 dakika bitiminde geleceğe dönük olumlu açıklamalar yapan Uygun, çok kısa bir süre sonra görevini bıraktığını duyurdu.



Bülent Uygun şu açıklamayı yaptı: 

Bazen bir şeyi çok istersin, olmaz...
Hatta bazen bir şeyi ilk defa bu kadar çok istersin. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsın olmaz, Çalışıp çabalarsın olmaz, dua edersin olmaz, tevekkül edersin olmaz.
Ne yaparsan yap, olmadı mı olmaz!

Olmadı mı zorlamayacaksın diye bir şey yok! Zorlayacaksın... Olmuyorsa vakti değildir, hakkın değildir... Olmuyorsa hakkında hayırlı değildir.  Küsmeden, isyan etmeden sabredeceksin. Çünkü hayatta en güzel, en değerli olan zor olandır...

Ben de bugün bu değerli camia geleçeği için kendi Celladına aşık biri olarak ayrılmak en hayırlısı olacaktır düşüncesindeyim. Değerli başkanım ve büyük Osmanlıspor camiasından özür dileyerek ayrılıyorum. Külübümün menfaatleri için 3 yıllık sözleşmem olsa bile takımın eski günlerine dönmesi için böyle bir karar vermek zorundaydım. 

Kendi çıkarlarımızdan daha çok külübümüzün menfaati bizim için daha değerli olduğunu düşündüğüm bu karar camiamıza ve kendim için hayırlı olmasını diler  sizleri Allah cc emanet ediyorum saygılarımla.

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Mehmet
17 Eylül 201723:21
Çok geç kaldı hemde ne geç
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