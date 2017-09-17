Kartal: Taraftarımız sabırlı olsun...
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KARTAL: TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN...

Kartal: Taraftarımız sabırlı olsun...

Kartal, deplasmanda 4-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası, yeni kurulan bir takım olmanın zorluklarını ilk 4 haftada yaşadıklarını dile getirdi.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda 4-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası, yeni kurulan bir takım olmanın zorluklarını ilk 4 haftada yaşadıklarını dile getirdi.

Çok eksiklerinin bulunduğunu anlatan Kartal, "Takıma yeni katılan oyuncuları hazırlamaya çalışıyoruz. Takımın mali sıkıntıları var. Bu şartlar içerisinde oyuncularımız ile en iyi şekilde hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Rize'den alacakları galibiyetin kendilerine moral vereceğini bildiklerinin altını çizen Kartal, "Bu galibiyet bize gelecek haftaların referansı olacak. Çok daha iyi olacağız. Biz medya ve taraftara 'Sabırlı olun.' diyoruz. Geçiş dönemini az kayıpla atlatmaya çalıştık ama ilk haftalar fazla kayıp verdik." açıklamasında bulundu.

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