İZMİR'DE HAKEM KATLİAMI!

Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe karşısında sezonun en iyi futbolunu sergiledi.
Özellikle maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Gençlerbirliği, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun verdiği hatalı kararlar ile 3-2 yenilerek sahadan puansız ayrıldı.
Maçın ilk yarısında Gençlerbirliği oyuncusu Elvis Manu'nun net golünü Ofsayt gerekçesi ile vermeyen hakem Öğretmenoğlu, Göztepe'nin ofsaytten gelen iki pozisyonunda ise orta noktayı gösterdi.
Hakem 4'lüsünün hatalı kararı bunla da bitmedi.
Maçın ikinci yarısında, Gençlerbirliği'nin rakip kalede baskı kurduğu dakikalarda Jahoviç'in taçtan çıkardığı topta oyuncunun topu kaleye göndermesini de gol olarak değerlendirdi.
Özellikle Göztepe'nin attığı gollerde 2 ofsayt ve 1 dışardan gelen top yardımcı hakem Erkan Akbulut'un bulunduğu kanatta gerçekleşti. Orta hakem Öğretmenoğlu'nun yönettiği son 13 maçta ev sahibi takımın kaybetmemiş olması da başka bir detay olarak notlara geçti.
İŞTE FOTOĞRAFLAR İLE GOLLER
1: Elvis Manu'nun ofsayt gerekçesi ile verilmeyen golü
2: Sabri'nin sağ kanattan kestiği topta Scarione'nin ofsaytten attığı gol...
3: Kadu'nun verdiği pasta Tayfur'un ofsayt'e düştüğü ve hakemin gol olarak verdiği pozisyon
4: Jahoviç'in taçtan çıkardığı ve gol ile sonuçlanan pozisyonu
KLASSPOR ÖZEL HABER