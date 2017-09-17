İZMİR'DE HAKEM KATLİAMI!

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Mustafa TANRIVERDİ

17 Eylül 201723:28

Hiç bir maçta bahane aramayalım bu maçı almak için biz ne yaptık hakem hatalı olabilir ama en hatalı olan taraf biziz. Çok kızgınım çok nu yüzden fazla yazmak istemiyorum. Saygılar.