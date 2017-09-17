GAZİANTEPSPOR 0 - BB ERZURUMSPOR 0

Gaziantepspor 0 - BB Erzurumspor 0
TFF 1.Lig 5. haftasında Gaziantepspor ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Zeki Sinanoğlu, Serhan Yılmaz, Müslüm Talşik (90' Elyasa Süme), Oktay Aydın, Mehmet Sait Üzümcü (71' Muhammed Ildiz), Yusuf Erdem
Teknik Direktör: Bünyamin Süral
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BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Lokman Gör (22' Hakan Arslan), Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Murat Gürbüzerol (60' Haris Harba), Gökhan Karadeniz, Jasmin Scuk (46' Abdulkadir Özdemir), Mert Nobre
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Gökmen Baltacı, Furkan Ürün, Ali Karatutlu
Sarı Kartlar: DK 18: Boubacar Mansaly (BB Erzurumspor), DK 44: Jasmin Trtovac (BB Erzurumspor), DK 51: Oktay Aydın (Gaziantepspor), DK 60: Abdulkadir Özdemir (BB Erzurumspor), DK 90: Adnan Karabulut (Gaziantepspor)
Kırmızı Kart: DK 65: Mert Nobre (BB Erzurumspor)