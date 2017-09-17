DENİZLİSPOR 0 - GİRESUNSPOR 1

Denizlispor 0 - Giresunspor 1
TFF 1.Lig 5. haftasında Denizlispor ile Giresunspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı.
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Alfred Sankoh, Cihan Özkaymak (67' Şevki Çınar), Barış Örücü (85' Ramazan Tarık Ergut), Hüseyin Atakan Üner, Taşkın İlter, Yasin Ozan (80' Berkan Afşarlı)
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
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Giresunspor: Anıl Atağ, Hüsamettin Tut, Özgür Yılmaz, Caner Arıcı, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang (85' Jones Carioca), Recep Aydın (61' Fatih Atik), Sinan Özkan (68' Mehmet Akyüz), Dodo, Mauricio Dale
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Muhammet Yumak, Oğuz Kağan Çalışır, Serdar Akkoçoğlu
Gol: DK 90: Mehmet Akyüz (Giresunspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Taha Can Velioğlu (Denizlispor), DK 45: Onur Demir (Giresunspor), DK 45: Boubacar Diabang (Giresunspor), DK 45: Barış Örücü (Denizlispor), DK 56: Taşkın İlter (Denizlispor), DK 79: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor)