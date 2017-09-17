Alanyaspor 1 - Fenerbahçe 4
Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama (55' Welinton Silva), Giorgos Tzavellas, Berkan Emir (61' Fabrice N'sakala), Birol Parlak, Taha Yalçıner, Serge Mbilla Etame (66' Chisamba Lungu), Efecan Karaca, Junior Fernandes, Emre Akbaba, Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Luis Neto, Mathieu Valbuena, Giuliano, Josef De Souza, Nabil Dirar (32' Mehmet Ekici), Ozan Tufan, Vincent Janssen (84' Roberto Soldado)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa
Goller: DK 16: Vincent Janssen (Fenerbahçe), DK 42: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 45: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), DK 60: Giuliano (Fenerbahçe), DK 90: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 27: Luis Neto (Fenerbahçe), DK 45: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 79: Carlos Kameni (Fenerbahçe)
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