GÖZTEPE 3 - GENÇLERBİRLİĞİ 2

Göztepe 3 - Gençlerbirliği 2
Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazandı.
Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes, Adama Traore, Yoan Gouffran (58' Nabil Ghilas), Oscar Scarione, Selçuk Şahin, Andre Castro, Tayfur Bingöl (88' Halil Akbunar), Adis Jahovic (78' Rajko Rotman)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan Özek, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (77' Vedat Muriqi), Kamal Issah (46' Zeki Yavru), Elvis Manu (46' Serdar Özkan), Petar Skuletic
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu
Goller: DK 36: Oscar Scarione (Göztepe), DK 38: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 41: Petar Skuletic (Gençlerbirliği), DK 76: Adis Jahovic (Göztepe), DK 87: Serdar Özkan (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 21: Kamal Issah (Gençlerbirliği), DK 58: Yoan Gouffran (Göztepe), DK 59: Adis Jahovic (Göztepe), DK 77: Ousmane N'diaye (Gençlerbirliği), DK 90: Halil Akbunar (Göztepe), DK 90: Zeki Yavru (Gençlerbirliği), DK 90: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
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