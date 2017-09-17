Göztepe 3 - Gençlerbirliği 2
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GÖZTEPE 3 - GENÇLERBİRLİĞİ 2

Göztepe 3 - Gençlerbirliği 2

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazandı.

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Göztepe 3 - Gençlerbirliği 2

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazandı.

Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes, Adama Traore, Yoan Gouffran (58' Nabil Ghilas), Oscar Scarione, Selçuk Şahin, Andre Castro, Tayfur Bingöl (88' Halil Akbunar), Adis Jahovic (78' Rajko Rotman)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan Özek, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (77' Vedat Muriqi), Kamal Issah (46' Zeki Yavru), Elvis Manu (46' Serdar Özkan), Petar Skuletic

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 36: Oscar Scarione (Göztepe), DK 38: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 41: Petar Skuletic (Gençlerbirliği), DK 76: Adis Jahovic (Göztepe), DK 87: Serdar Özkan (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 21: Kamal Issah (Gençlerbirliği), DK 58: Yoan Gouffran (Göztepe), DK 59: Adis Jahovic (Göztepe), DK 77: Ousmane N'diaye (Gençlerbirliği), DK 90: Halil Akbunar (Göztepe), DK 90: Zeki Yavru (Gençlerbirliği), DK 90: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
 

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Abdurrahman Kirmizi
17 Eylül 201722:31
Bu takim su haliyle hicbir sekilde kumede kalamaz. Ocakta kadroda buyuk bir kalite degisimi olurda en az 4 tane takviye yapilirsa ikinci yarida belki 17 mac firtina olur eseriz orasini bilemem ama bu takim Goztepeye karsi 2 gol attiysa o bile mucizedir. Murat Cavcav ile Umit Ozat Ilhan Cavcav sezonunda bize bu coplugu layik gorduler. Sonumuz hic iyi gorunmuyor.
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