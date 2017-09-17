GÖZTEPE 3 - GENÇLERBİRLİĞİ 2

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Abdurrahman Kirmizi

17 Eylül 201722:31

Bu takim su haliyle hicbir sekilde kumede kalamaz. Ocakta kadroda buyuk bir kalite degisimi olurda en az 4 tane takviye yapilirsa ikinci yarida belki 17 mac firtina olur eseriz orasini bilemem ama bu takim Goztepeye karsi 2 gol attiysa o bile mucizedir. Murat Cavcav ile Umit Ozat Ilhan Cavcav sezonunda bize bu coplugu layik gorduler. Sonumuz hic iyi gorunmuyor.