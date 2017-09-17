DENİZLİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Denizlispor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 5. haftasında Denizlispor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Cihan Özkaymak, Yasin Ozan, Hüseyin Atakan Üner, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Alfred Sankoh, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
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Giresunspor: Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Recep Aydın, Sinan Özkan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Hakem: Emre Malok, Muhammet Yumak, Oğuz Kağan Çalışır, Serdar Akkoçoğlu
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