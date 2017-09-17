GAZİANTEPSPOR - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantepspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Gaziantepspor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantepspor: Şenol Can, Serhan Yılmaz, Adnan Karabulut, Mehmet Sait Üzümcü, Zeki Sinanoğlu, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem
Teknik Direktör: Bünyamin Süral
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BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Murat Gürbüzerol, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Gökmen Baltacı, Furkan Ürün, Ali Karatutlu
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