Gaziantepspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİANTEPSPOR - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantepspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 5. haftasında Gaziantepspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

481 Okunma

Gaziantepspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Gaziantepspor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gaziantepspor: Şenol Can, Serhan Yılmaz, Adnan Karabulut, Mehmet Sait Üzümcü, Zeki Sinanoğlu, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem

Teknik Direktör: Bünyamin Süral

BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Murat Gürbüzerol, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Caner Ak, Gökmen Baltacı, Furkan Ürün, Ali Karatutlu

﻿

Gaziantepspor 0 - BB Erzurumspor 0
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Futbolda haftanın programı
Gaziantepspor'da Durmaz dönemi
1
BB Erzurumspor'dan passolig açıklaması
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿