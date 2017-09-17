Göztepe - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Göztepe - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Andre De Castro Pereıra, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Kamal Issah, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Ahmet İlhan Özek, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Ousmane Cardınal Ndıaye, Petar Skuletıc

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu

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