İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Berkan Emir, Birol Parlak, Efecan Karaca, Serges Flavıer Mbılla Etame, Emre Akbaba, Georgıos Tzavellas, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Ozan Tufan, Luıs Carlos Novo Neto, Nabıl Dırar, Idrıs Carlos Kameni, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Suat Arslanboğa

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