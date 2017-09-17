OSMANLISPOR 2 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 4

Osmanlıspor 2 - Demir Grup Sivasspor 4
Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Osmanlıspor ile Demir Grup Sivasspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-2 kazandı.
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso (46' Tiago Pinto), Josue, Sokol Cikalleshi, Serdar Gürler (63' Adrien Regattin), Tugay Kaçar (46' Aminu Umar), Raheem Lawal, Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Rıdvan Şimşek, Ziya Erdal (40' Elderson Echiejile), Delvin Ndinga, Sergiy Rybalka (77' Hakan Arslan), Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Mert Hakan Yandaş (89' Galip Güzel), Arouna Kone
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Onur Karabaş
Goller: DK 3: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 10: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 23: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 34: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 45: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 45: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), DK 40: Anıl Karaer (Osmanlıspor), DK 43: Sergiy Rybalka (Demir Grup Sivasspor), DK 43: Josue (Osmanlıspor), DK 67: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 76: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 81: Rıdvan Şimşek (Demir Grup Sivasspor), DK 86: Elderson Echiejile (Demir Grup Sivasspor)
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