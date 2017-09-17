Osmanlıspor 2 - Demir Grup Sivasspor 4
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR 2 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 4

Osmanlıspor 2 - Demir Grup Sivasspor 4

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Osmanlıspor ile Demir Grup Sivasspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-2 kazandı.

503 Okunma

Osmanlıspor 2 - Demir Grup Sivasspor 4

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Osmanlıspor ile Demir Grup Sivasspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-2 kazandı.

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso (46' Tiago Pinto), Josue, Sokol Cikalleshi, Serdar Gürler (63' Adrien Regattin), Tugay Kaçar (46' Aminu Umar), Raheem Lawal, Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Rıdvan Şimşek, Ziya Erdal (40' Elderson Echiejile), Delvin Ndinga, Sergiy Rybalka (77' Hakan Arslan), Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Mert Hakan Yandaş (89' Galip Güzel), Arouna Kone

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Onur Karabaş

Goller: DK 3: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 10: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 23: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 34: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 45: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 45: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), DK 40: Anıl Karaer (Osmanlıspor), DK 43: Sergiy Rybalka (Demir Grup Sivasspor), DK 43: Josue (Osmanlıspor), DK 67: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 76: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 81: Rıdvan Şimşek (Demir Grup Sivasspor), DK 86: Elderson Echiejile (Demir Grup Sivasspor)
 

﻿

1
Bülent Uygun istifa etti
Osmanlıspor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Futbolda haftanın programı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
1
'Futbol Masası' ekibi: "Gemimiz su alıyor"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Selahattin
17 Eylül 201722:33
Bir bok bilmeyen bülent salagini takım da tutan basiretsiz yöneticiler el birliği ile takımı küme düşürmeye çalışıyorlar
﻿