M.BAŞAKŞEHİR 2 - TRABZONSPOR 2

M.Başakşehir 2 - Trabzonspor 2
Süper Lig 2017-2018 5. haftasında M.Başakşehir ile Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Kerim Frei (64' Eljero Elia), İrfan Can Kahveci (74' Mehmet Batdal), Emmanuel Adebayor (32' Mevlüt Erdinç)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Trabzonspor: Esteban Alvarado, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Emmanuel Mas, Jose Sosa, Olcay Şahan, Juraj Kucka (86' Ogenyi Onazi), Abdülkadir Ömür (86' Volkan Şen), Yusuf Yazıcı (82' Matus Bero), Burak Yılmaz
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Ekrem Kan, Serkan Tokat
Goller: DK 15: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 36: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 49: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 80: Mevlüt Erdinç (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 13: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 23: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 52: Gael Clichy (M.Başakşehir), DK 63: Joseph Attamah (M.Başakşehir), DK 71: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 77: Emmanuel Mas (Trabzonspor), DK 90: Burak Yılmaz (Trabzonspor)
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