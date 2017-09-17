M.Başakşehir 2 - Trabzonspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

M.BAŞAKŞEHİR 2 - TRABZONSPOR 2

M.Başakşehir 2 - Trabzonspor 2

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında M.Başakşehir ile Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

323 Okunma

M.Başakşehir 2 - Trabzonspor 2

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında M.Başakşehir ile Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Kerim Frei (64' Eljero Elia), İrfan Can Kahveci (74' Mehmet Batdal), Emmanuel Adebayor (32' Mevlüt Erdinç)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Trabzonspor: Esteban Alvarado, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Emmanuel Mas, Jose Sosa, Olcay Şahan, Juraj Kucka (86' Ogenyi Onazi), Abdülkadir Ömür (86' Volkan Şen), Yusuf Yazıcı (82' Matus Bero), Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Ekrem Kan, Serkan Tokat

Goller: DK 15: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 36: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 49: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 80: Mevlüt Erdinç (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 13: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 23: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 52: Gael Clichy (M.Başakşehir), DK 63: Joseph Attamah (M.Başakşehir), DK 71: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 77: Emmanuel Mas (Trabzonspor), DK 90: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

﻿

M.Başakşehir - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Avrupa Ligi'nde Avrupalı forma giymedi!
Futbolda haftanın programı
Hoffenheim'a Braga şoku!
Avcı: "Bu altı maçlık bir kısa film"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿