ÇAYKUR RİZESPOR 1 - MKE ANKARAGÜCÜ 4

Site Yorumları

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7 irfan 17 Eylül 201723:56 olumlı eleştiriler işe yaradı. hayırlı bir gaibiyet başlangıcı olur insaallah. herkes görevini yapacak bizde 90 dk bağırarak, yönetici yöneticiliğini, topçu çıkacak topunu oynayacak hocada onları çalıştrıacal eskideen boyle bir pankartımız vardı tebrikler

6 Tebrikler 17 Eylül 201721:26 dort haftadir daha zayif rakiplere karsi ciddi sekilde tenkit ettigimiz ankaragucu asirlik cinara yakisir bir sonuc aldi. Basta teknik ekip ve futbolcular olmak uzere emegi gecen herkese tesekkurler. Baskentimize yarasir futbolun devam etmesi dileklerimle

5 Mehmet 17 Eylül 201721:02 İsmail kartal ın son kredisiydi.hem deplasman hemde galibiyet olunca kartal avansı şimdilik kaptı. Sonuçta güzel futbol gollerle galibiyet olunca şükürlet olsun ki keyfimiz yerine geldi

4 Eskikurt 17 Eylül 201720:04 Ankaragucumuz patlamaya hazir bomba gibiydi kime patliyacagi mersk konusuydu ben sahsen Rizeye patliyacagini bekliyordum ve gerceklesti bu galibiyet gecen sezon Gumushane malubiyeti gibi Ankaragucumuzun donum noktasidir taraftar nasil kenetlendiyse yine kenetlenecek hedefe dogru tam yol ileri gidecegiz catlak ses olmasin taraftar İsmail Kartala inansin tabiki İlhan kardesimede .....

3 Çubuk beyi 17 Eylül 201719:35 Güzel günler yakındır.Beyler karamsar olmayalım yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz.Ankaragücü için neler yapabiliriz bu konularda kafa yoralım.Sadece maçtan önce veya sonra ortaya çıkıp yönetimi teknik heyeti ve futbolcuları bilmem kim dahil herkesi suçlamayalım.Ne oldu telaş çığırtkanları maçın sonucu 4.1 .Bu sene maçlarda bırak işi gücü saldır Ankaragücü diye destek verelim.Hepinize teşekkürler.

2 Ismetpasali 17 Eylül 201719:27 Fena atladik lazlara valla:):) Tam takim yoruldu Rize baskiya basladi derken Kenan Ozer hamlesi cukka oldu lazlari nakavt etti. Bu takim her hafta niye boyle oynasa sezon sonu yerimiz super lig.Ankaragucumuzu bugun geri kazandik ..