ÇAYKUR RİZESPOR 1 - MKE ANKARAGÜCÜ 4

Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 4
TFF 1.Lig 5. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-1 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Özgür Çek (58' Lincoln Henrique), Davide Petrucci, Recep Niyaz (80' Robin Yalçın), Süleyman Koç, Braian Samudio, Leonard Kweuke
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Nduka Ozokwo (25' Cheikhou Dieng), Sedat Ağçay (67' Abdülkadir Kayalı), Arif Morkaya, Anton Putsila, İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Hakem: Alper Ulusoy, Oğuz Terzi, İlker Takpak, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 12: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 19: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 49: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 89: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 90: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 58: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 62: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 67: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor), DK 73: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 90: Abdülkadir Kayalı (MKE Ankaragücü)