Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 4
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ÇAYKUR RİZESPOR 1 - MKE ANKARAGÜCÜ 4

Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 4

TFF 1.Lig 5. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-1 kazandı.

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Çaykur Rizespor 1 - MKE Ankaragücü 4

TFF 1.Lig 5. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-1 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Özgür Çek (58' Lincoln Henrique), Davide Petrucci, Recep Niyaz (80' Robin Yalçın), Süleyman Koç, Braian Samudio, Leonard Kweuke

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Gençer Cansev, Alihan Kubalas, Nduka Ozokwo (25' Cheikhou Dieng), Sedat Ağçay (67' Abdülkadir Kayalı), Arif Morkaya, Anton Putsila, İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Alper Ulusoy, Oğuz Terzi, İlker Takpak, Kutluhan Bilgiç

Goller: DK 12: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), DK 19: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 49: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 89: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 90: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 58: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 62: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 67: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor), DK 73: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 90: Abdülkadir Kayalı (MKE Ankaragücü)
 

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7
irfan
17 Eylül 201723:56
olumlı eleştiriler işe yaradı. hayırlı bir gaibiyet başlangıcı olur insaallah. herkes görevini yapacak bizde 90 dk bağırarak, yönetici yöneticiliğini, topçu çıkacak topunu oynayacak hocada onları çalıştrıacal eskideen boyle bir pankartımız vardı tebrikler
6
Tebrikler
17 Eylül 201721:26
dort haftadir daha zayif rakiplere karsi ciddi sekilde tenkit ettigimiz ankaragucu asirlik cinara yakisir bir sonuc aldi. Basta teknik ekip ve futbolcular olmak uzere emegi gecen herkese tesekkurler. Baskentimize yarasir futbolun devam etmesi dileklerimle
5
Mehmet
17 Eylül 201721:02
İsmail kartal ın son kredisiydi.hem deplasman hemde galibiyet olunca kartal avansı şimdilik kaptı. Sonuçta güzel futbol gollerle galibiyet olunca şükürlet olsun ki keyfimiz yerine geldi
4
Eskikurt
17 Eylül 201720:04
Ankaragucumuz patlamaya hazir bomba gibiydi kime patliyacagi mersk konusuydu ben sahsen Rizeye patliyacagini bekliyordum ve gerceklesti bu galibiyet gecen sezon Gumushane malubiyeti gibi Ankaragucumuzun donum noktasidir taraftar nasil kenetlendiyse yine kenetlenecek hedefe dogru tam yol ileri gidecegiz catlak ses olmasin taraftar İsmail Kartala inansin tabiki İlhan kardesimede .....
3
Çubuk beyi
17 Eylül 201719:35
Güzel günler yakındır.Beyler karamsar olmayalım yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz.Ankaragücü için neler yapabiliriz bu konularda kafa yoralım.Sadece maçtan önce veya sonra ortaya çıkıp yönetimi teknik heyeti ve futbolcuları bilmem kim dahil herkesi suçlamayalım.Ne oldu telaş çığırtkanları maçın sonucu 4.1 .Bu sene maçlarda bırak işi gücü saldır Ankaragücü diye destek verelim.Hepinize teşekkürler.
2
Ismetpasali
17 Eylül 201719:27
Fena atladik lazlara valla:):) Tam takim yoruldu Rize baskiya basladi derken Kenan Ozer hamlesi cukka oldu lazlari nakavt etti. Bu takim her hafta niye boyle oynasa sezon sonu yerimiz super lig.Ankaragucumuzu bugun geri kazandik ..
1
Abdulkadir çalışkan
17 Eylül 201719:23
Eey yumurtaya can veren Rabb'im,hoca ve İlhan gider dedik mucize oldu
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