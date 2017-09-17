M.Başakşehir - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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M.BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında M.Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak M.Başakşehir - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Trabzonspor: Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Esteban Alvarado Brown, Mustafa Akbaş, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Ekrem Kan, Serkan Tokat

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M.Başakşehir 2 - Trabzonspor 2
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