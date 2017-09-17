M.BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak M.Başakşehir - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Trabzonspor: Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Esteban Alvarado Brown, Mustafa Akbaş, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Ekrem Kan, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım