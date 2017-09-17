ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 5. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Anton Putsıla, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Nduka Morrıson Ozokwo, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Oğuz Terzi, İlker Takpak, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım