Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 5. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 5. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Süleyman Koç, Gökhan Akkan, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Anton Putsıla, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Nduka Morrıson Ozokwo, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Alper Ulusoy, Oğuz Terzi, İlker Takpak, Kutluhan Bilgiç

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Cankirili Simsar Seco
17 Eylül 201719:45
Maci saglam skorla kazansakta orta saha yine son 30 dakikada yoruldu, Ilhan Parlak ve Umut cok iyi ikili oldular bir uzun bir kisa kombinasyonu daha bize cok gol getirir. Kibbong 3 haftadir kayip halbuki asil boyle maclarda onun fizigine ihtiyacimiz cok olacak umarimki gonderilmemistir. Alihan topu sektirmese orada penaltida vermeyecektik ama hatasini telafi etti. Bu sonuc bizi sisirmez sadece aklimizi insallah basimiza getirmeye yardim eder. Iyi bir seri yakalayabilirsek cabucak toparlariz
1
Ankaragüçlü
17 Eylül 201716:27
Gelde sinirlenme ya o kadar yabancı futbolcu aldırdı sadece ikisini oynatıyor m'bamba doka syzkula neden oynamiyor bu takim ne zaman hazir olacak beceremiyorsan defol git .... Maçın sonucunu şimdiden söyleyim Rizespor 3 Ankaragücüm 0
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