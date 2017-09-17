ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

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Cankirili Simsar Seco

17 Eylül 201719:45

Maci saglam skorla kazansakta orta saha yine son 30 dakikada yoruldu, Ilhan Parlak ve Umut cok iyi ikili oldular bir uzun bir kisa kombinasyonu daha bize cok gol getirir. Kibbong 3 haftadir kayip halbuki asil boyle maclarda onun fizigine ihtiyacimiz cok olacak umarimki gonderilmemistir. Alihan topu sektirmese orada penaltida vermeyecektik ama hatasini telafi etti. Bu sonuc bizi sisirmez sadece aklimizi insallah basimiza getirmeye yardim eder. Iyi bir seri yakalayabilirsek cabucak toparlariz