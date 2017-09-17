Osmanlıspor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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OSMANLISPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Osmanlıspor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Osmanlıspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Osmanlıspor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak Osmanlıspor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Adewole Raheem Lawal, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Souleymane Doukara, Andreas Beyer Maxso, Sokol Cikallleshi, Tugay Kacar, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Serhıy Rybalka, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga, Sergıo Ramon Rocket Alvarez

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Onur Karabaş

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