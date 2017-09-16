Galatasaray 2 - Kasımpaşa 0
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GALATASARAY 2 - KASIMPAŞA 0

Galatasaray 2 - Kasımpaşa 0

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

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Galatasaray 2 - Kasımpaşa 0

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Iasmin Latovlevici (88' Jason Denayer), Fernando Reges, Younes Belhanda, Tolga Ciğerci (71' Sofiane Feghouli), Badou Ndiaye, Garry Rodrigues (82' Sinan Gümüş), Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Igor Tudor

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef (67' Kenneth Omeruo), Markus Neumayr, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet, John Murillo (73' Bernard Mensah), Samuel Eduok (54' Michael Rangel)

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Bahattin Şimşek

Goller: DK 44: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 79: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 30: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 34: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 76: Olivier Veigneau (Kasımpaşa), DK 83: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 90: Serdar Aziz (Galatasaray)

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