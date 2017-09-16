Samsunspor 1 - Altınordu 4
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SAMSUNSPOR 1 - ALTINORDU 4

Samsunspor 1 - Altınordu 4

TFF 1.Lig 5. haftasında Samsunspor ile Altınordu Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 4-1 kazandı.

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Samsunspor 1 - Altınordu 4

TFF 1.Lig 5. haftasında Samsunspor ile Altınordu Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 4-1 kazandı.

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Cebe (34' Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık (66' Gökay İravul), Çağrı Ortakaya (46' Muhammet Beşir), Ramazan Övüç, Jonathan Ayite, John Chibuike

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Mehmet Murat Uçar (90' Enis Durak), Deniz Vural, Serkan Göksu (68' Alican Özfesli), Kerim Avcı, Barış Alıcı, Mirkan Aydın (56' Fatih Aktay)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Erkan Özdamar, Murat Temel, Vural Gül, Zorbay Küçük

Goller: DK 18: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 44: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 75: Barış Alıcı (Altınordu), DK 77: Kerim Avcı (Altınordu), DK 83: Muhammet Beşir (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 23: Barış Alıcı (Altınordu), DK 44: Recep Yemişci (Altınordu), DK 64: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 69: Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), DK 69: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 81: Jonathan Ayite (Samsunspor), DK 83: Alican Özfesli (Altınordu), DK 86: Ramazan Övüç (Samsunspor)

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