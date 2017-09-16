ADANASPOR 1 - MANİSASPOR 0

Adanaspor 1 - Manisaspor 0
TFF 1.Lig 5. haftasında Adanaspor ile Manisaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 1-0 kazandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Didi, Digao, Renan Diniz, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Yener Arıca (90' Bekir Yılmaz), Abdulaziz Solmaz (46' Oğuz Han Aynaoğlu), Vinicius, Bahattin Köse (89' Gökhan Meral)
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Manisaspor: Emrullah Şalk, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu, Ümit Yasin Arslan (78' Fahri Akyol), Abdülkadir Korkut, Mustafa Sevgi (85' Slavko Perovic), Metin Yüksel (68' Bilal Sebaihi), İsmail Haktan Odabaşı, Daniel Dimov, Axel Meye, Iyayi Atiemwen
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Önder Yılmaz, Selahattin Altay, R.alkım Aksoy
Gol: DK 79: Yener Arıca (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Abdülkadir Korkut (Manisaspor), DK 45: Gökhan Süzen (Adanaspor)