Akhisar Bel. 2 - K Karabükspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

AKHİSAR BEL. 2 - K KARABÜKSPOR 1

Akhisar Bel. 2 - K Karabükspor 1

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Akhisar Bel. ile K Karabükspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

303 Okunma

Akhisar Bel. 2 - K Karabükspor 1

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Akhisar Bel. ile K Karabükspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Daniel Larsson (77' Helder Barbosa), Olcan Adın, Soner Aydoğdu (88' Aykut Çeviker), Paulo Henrique (82' Ioan Hora)

Teknik Direktör: Okan Buruk

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Dany Nounkeu, Kerim Zengin (63' Mustapha Yatabare), Valerica Gaman, Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Gabriel Torje (71' Andrey Bliznichenko), Cristian Tanase, Gheorghe Grozav, Andre Poko, Evgen Seleznyov (79' İlhan Depe)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 6: Gheorghe Grozav (K Karabükspor), DK 27: Paulo Henrique (Akhisar Bel.), DK 58: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 24: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 36: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 58: Dany Nounkeu (K Karabükspor), DK 76: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 90: Cristian Tanase (K Karabükspor)

﻿

Akhisar Bel. - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Futbolda haftanın programı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
17 Yaş Altı Milli Takım kadrosu açıklandı
1
Kupada 3. tur programı belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿