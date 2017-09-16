AKHİSAR BEL. 2 - K KARABÜKSPOR 1

Akhisar Bel. 2 - K Karabükspor 1
Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Akhisar Bel. ile K Karabükspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 2-1 kazandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Daniel Larsson (77' Helder Barbosa), Olcan Adın, Soner Aydoğdu (88' Aykut Çeviker), Paulo Henrique (82' Ioan Hora)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Dany Nounkeu, Kerim Zengin (63' Mustapha Yatabare), Valerica Gaman, Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Gabriel Torje (71' Andrey Bliznichenko), Cristian Tanase, Gheorghe Grozav, Andre Poko, Evgen Seleznyov (79' İlhan Depe)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Hakem: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir, Bülent Birincioğlu
Goller: DK 6: Gheorghe Grozav (K Karabükspor), DK 27: Paulo Henrique (Akhisar Bel.), DK 58: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 24: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 36: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 58: Dany Nounkeu (K Karabükspor), DK 76: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 90: Cristian Tanase (K Karabükspor)
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