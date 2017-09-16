ALTAY 1 - ŞANLIURFASPOR 1

Altay 1 - Şanlıurfaspor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Altay ile Şanlıurfaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Serkan Sözmen, Fatih Gül, Hüsamettin Yener, Maksut Taşkıran, Ozan Sol (69' Ferhat Çulcuoğlu), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (61' Muharrem Ozan Cengiz)
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Mehmet Taşçı, Halil Köçer, Bahadır Öztürk, Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Okan Şahingöz (75' Erhan Yılmaz), Muhammed Gönülaçar, Mertcan Çam, Hüseyin Kala (64' Feridun Kıroğlu)
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gürel Uzuner, Çağlar Mehmet Uludağ, Anıl Usta, Hasan Ertuğan
Goller: DK 25: Murat Uluç (Altay), DK 35: Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: DK 1: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 59: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)
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