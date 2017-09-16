A. Selçukspor 1 - Z. Kömürspor 0
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A. SELÇUKSPOR 1 - Z. KÖMÜRSPOR 0

A. Selçukspor 1 - Z. Kömürspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında A. Selçukspor ile Z. Kömürspor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.

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A. Selçukspor 1 - Z. Kömürspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında A. Selçukspor ile Z. Kömürspor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Özkan Taştemur, Alpay Koldaş, Sertan Yiğenoglu, Arif Demir, İbrahim Ak, İbrahim Serdar Aydın (61' Ayberk Altan), Onurcan Güler, Emre Can Atila (75' Ali Yaşar), Süleyman Türkeş (84' Hasan Kuruçay), Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Okan Duran, Şevket Güngör, Oğuzhan Yıldız (82' Kamil İçer), Ercan Coşkun, Hasan Küçcük (62' Ekrem Sarıçam), Mert Caymaz, Ali Kemal Özkan (69' Cem Sultan), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş, Okan Eken

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Hakem: İlker Yasin Avcı, Salim Şanlıer, Abdullah Uğur Sarı, Ozan Bileyci

Gol: DK 27: Ercan Coşkun (A. Selçukspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 29: Hasan Küçcük (Z. Kömürspor), DK 61: Arif Demir (A. Selçukspor), DK 78: Mücahit Atalay (A. Selçukspor), DK 80: Sinan Ören (Z. Kömürspor), DK 85: Şevket Güngör (Z. Kömürspor), DK 90: Alpay Koldaş (A. Selçukspor), DK 90: Cem Sultan (Z. Kömürspor)

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