FETHİYESPOR 0 - GÜMÜŞHANESPOR 2

Fethiyespor 0 - Gümüşhanespor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Fethiyespor ile Gümüşhanespor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 2-0 kazandı.
Fethiyespor: Eser Altın, Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Cemil Adıcan, Çağatay Çeken, Umut Sözen, Ertuğrul Arslan, Ömer Karancı, Emrullah Yıldırım, Onur Garip, Ömürcan Yıldırımlı
Teknik Direktör: Hüsnü Özkara
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Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Taner Koç, Ramazan Işık, Mehmet Cansın Çiçek, Dilaver Güçlü (84' Fırat Arıkan), Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Ziya Şakar, Tita (60' Serhat Mermer), Berk İsmail Ünsal
Teknik Direktör: Levent Eriş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yavuz Çetin, Sezgin Altun, Çetin Öncel, Süleyman Soyutürk
Goller: DK 26: Oktay Delibalta (Gümüşhanespor), DK 47: Musa Sinan Yılmazer (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: DK 44: Ertuğrul Arslan (Fethiyespor), DK 60: Taner Koç (Gümüşhanespor), DK 65: Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor), DK 70: Sinan Morgil (Fethiyespor)
Kırmızı Kart: DK 72: Taner Koç (Gümüşhanespor)
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