Fethiyespor 0 - Gümüşhanespor 2
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FETHİYESPOR 0 - GÜMÜŞHANESPOR 2

Fethiyespor 0 - Gümüşhanespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Fethiyespor ile Gümüşhanespor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gümüşhanespor 2-0 kazandı.

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Fethiyespor 0 - Gümüşhanespor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Fethiyespor ile Gümüşhanespor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 2-0 kazandı.

Fethiyespor: Eser Altın, Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Cemil Adıcan, Çağatay Çeken, Umut Sözen, Ertuğrul Arslan, Ömer Karancı, Emrullah Yıldırım, Onur Garip, Ömürcan Yıldırımlı

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Taner Koç, Ramazan Işık, Mehmet Cansın Çiçek, Dilaver Güçlü (84' Fırat Arıkan), Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Ziya Şakar, Tita (60' Serhat Mermer), Berk İsmail Ünsal

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Yavuz Çetin, Sezgin Altun, Çetin Öncel, Süleyman Soyutürk

Goller: DK 26: Oktay Delibalta (Gümüşhanespor), DK 47: Musa Sinan Yılmazer (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: DK 44: Ertuğrul Arslan (Fethiyespor), DK 60: Taner Koç (Gümüşhanespor), DK 65: Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor), DK 70: Sinan Morgil (Fethiyespor)

Kırmızı Kart: DK 72: Taner Koç (Gümüşhanespor)

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