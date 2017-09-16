Bucaspor 1 - Hatayspor 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Bucaspor ile Hatayspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazandı.
Bucaspor: Kemal Mert Özyiğit, Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Abdullah Balikuv, Uğurcan Yazğılı, Emre Toraman, Onur Alkan (66' Ahmet Tamet), Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin (61' Zafer Çevik), İlyas Çakmak, Alpay Aldemir (78' Hasan Kaşıkara)
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Sadi Karaduman, Selahattin Selçuk Özkan, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ (72' Oğuz Kocabal), Taha Balcı (88' Mehmet Albayrak), Hamza Gür, Selim Ilgaz (90' Soner Örnek)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Can Cengiz, Süleyman Yavaşoğlu, Sefa Özcan, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Goller: DK 60: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 65: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 70: Selim Ilgaz (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 13: Selahattin Selçuk Özkan (Hatayspor), DK 39: Alpay Aldemir (Bucaspor), DK 57: Hamza Gür (Hatayspor), DK 59: Yılmaz Özeren (Hatayspor), DK 61: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor), DK 90: Abdullah Balikuv (Bucaspor)
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