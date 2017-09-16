Dardanelspor 0 - Bayburtspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 3. haftasında Dardanelspor ile Bayburtspor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Veli Akbulut, Ahmet Yazar (79' Furkan Polat), Sinan Akgöl, Tahir Türker (46' Fırat Aras), Sergen Piçinciol, Serhat Yazgan, Fatih Bozok, Selim Asal, Uğur Uğur (36' Oğuzhan Bozkurt)
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
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Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Adem Gökçe, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Gökhan Korkmaz, Özkan Toprak (58' Oğuzhan Türkmen), Selçuk Hakalmaz, Mert Özyıldırım, İsmail Bulut, Yunus Ünsal (62' Muhammed Çalhanoğlu), Hüseyin Ali Pala (70' Güray Gazioğlu)
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Akdeniz, Gökhan Esen, Birkan Çanakcıoğlu, Çağlayan Deveci
Sarı Kartlar: DK 20: Sergen Piçinciol (Dardanelspor), DK 25: Uğur Uğur (Dardanelspor), DK 25: Adem Gökçe (Bayburtspor), DK 33: Rahmi Muhammet Akyazı (Bayburtspor), DK 45: Veli Akbulut (Dardanelspor), DK 68: Serhat Yazgan (Dardanelspor), DK 83: Fatih Bozok (Dardanelspor), DK 89: Mert Özyıldırım (Bayburtspor)
Kırmızı Kart: DK 57: Adem Gökçe (Bayburtspor)
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