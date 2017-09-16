Adanaspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
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ADANASPOR - MANİSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adanaspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 5. haftasında Adanaspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 5. haftasında Adanaspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sarperbarış Saka yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Gökhan Süzen, Abdulaziz Solmaz, Vınıcıus Santos Sılva, Bilal Yener Arıca, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Manisaspor: Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Mustafa Sevgi, Ümit Yasin Arslan, Berkay Samancı, Hikmet Balioğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Sarperbarış Saka, Önder Yılmaz, Selahattin Altay, R.alkım Aksoy

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