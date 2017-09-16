SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 5. haftasında Samsunspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık, Jonathan Serge Folly Ayıte, Emmanuel John Chıbuıke, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Ramazan Övüç, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Kerim Avcı, Deniz Vural, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Recep Yemişci
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Erkan Özdamar, Murat Temel, Vural Gül, Zorbay Küçük
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