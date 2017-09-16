Samsunspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 5. haftasında Samsunspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

393 Okunma

Samsunspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 5. haftasında Samsunspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık, Jonathan Serge Folly Ayıte, Emmanuel John Chıbuıke, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Ramazan Övüç, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Kerim Avcı, Deniz Vural, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Recep Yemişci

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Erkan Özdamar, Murat Temel, Vural Gül, Zorbay Küçük

﻿

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Futbolda haftanın programı
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
TFF 1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı
17 Yaş Altı Milli Takım kadrosu açıklandı
1
Kupada 3. tur programı belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿