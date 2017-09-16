İŞTE GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Iasmın Latovlevıcı
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Bahattin Şimşek
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