İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

321 Okunma

İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Iasmın Latovlevıcı

Teknik Direktör: Igor Tudor

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Bahattin Şimşek

﻿

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Futbolda haftanın programı
Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi
Nevriye, Avrupa'nın en iyisi seçildi
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Galatasaray'ın Riva'daki arsası için imzalar atıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿