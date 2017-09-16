Akhisar Bel. - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSAR BEL. - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Akhisar Bel. ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Akhisar Bel. - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 5. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Soner Aydoğdu, Paulo Henrıque Carneıro Fılho, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Okan Buruk

K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Andre Bıyogo Poko, Oleksandr Rybka, Yevgen Seleznov, Gheorghe - Teodor Grozav

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir, Bülent Birincioğlu

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