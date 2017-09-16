Boluspor 3 - Adana Demirspor 1
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BOLUSPOR 3 - ADANA DEMİRSPOR 1

Boluspor 3 - Adana Demirspor 1

TFF 1.Lig 5. haftasında Boluspor ile Adana Demirspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.

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Boluspor 3 - Adana Demirspor 1

TFF 1.Lig 5. haftasında Boluspor ile Adana Demirspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas (67' Furkan Şeker), Pedro Franco, Alim Öztürk (45' Renato Arapi), Caner Cavlun, Chukwuma Akabueze, İshak Çakmak (75' Burak Asan), Özgür İleri, Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Rydell Poepon

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Savaş Yılmaz (29' Atabey Çiçek), Yiğit İncedemir, Issoumaila Lingane, Theodore Mendy (51' Abdulkadir Parmak), Robert Tambe (78' Umut Sönmez)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Süleyman Abay, Candaş Elbil, Abdullah Bora Özkara, Özer Özden

Goller: DK 3: Rydell Poepon (Boluspor), DK 23: İshak Çakmak (Boluspor), DK 70: İshak Çakmak (Boluspor), DK 85: Atabey Çiçek (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 8: Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), DK 53: İshak Çakmak (Boluspor), DK 53: İshak Çakmak (Boluspor), DK 59: Göksu Alhas (Boluspor), DK 59: Göksu Alhas (Boluspor), DK 78: Özgür İleri (Boluspor), DK 78: Özgür İleri (Boluspor), DK 88: Caner Cavlun (Boluspor)

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