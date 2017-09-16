Evkur Y.Malatyaspor 2 - Bursaspor 4
Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Bursaspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 4-2 kazandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho (68' Emanuel Dening), Yalçın Ayhan, Arturo Mina, Issam Chebake, Issiar Dia (61' Eren Tozlu), Sadio Diallo (46' Nacer Barazite), Aytaç Kara, Khalid Boutaib, Azubuike Godson, Adem Büyük
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, William Troost-ekong, Jires Kembo-ekoko (61' Yusuf Erdoğan), Emmanuel Badu, Pablo Batalla (60' Bilal Kısa), Bogdan Stancu (89' Deniz Yılmaz), Mikel Agu, Dzon Delarge
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan
Goller: DK 12: William Troost-ekong (Bursaspor), DK 45: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 48: Jires Kembo-ekoko (Bursaspor), DK 63: Bogdan Stancu (Bursaspor), DK 76: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 80: Emanuel Dening (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Mikel Agu (Bursaspor), DK 37: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor), DK 56: Cristian Titi (Bursaspor), DK 71: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 77: Emmanuel Badu (Bursaspor), DK 90: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor)
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