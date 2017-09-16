Evkur Y.Malatyaspor 2 - Bursaspor 4
﻿
Site İçi Arama
﻿

EVKUR Y.MALATYASPOR 2 - BURSASPOR 4

Evkur Y.Malatyaspor 2 - Bursaspor 4

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Bursaspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bursaspor 4-2 kazandı.

269 Okunma

Evkur Y.Malatyaspor 2 - Bursaspor 4

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Bursaspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 4-2 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho (68' Emanuel Dening), Yalçın Ayhan, Arturo Mina, Issam Chebake, Issiar Dia (61' Eren Tozlu), Sadio Diallo (46' Nacer Barazite), Aytaç Kara, Khalid Boutaib, Azubuike Godson, Adem Büyük

Teknik Direktör:

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, William Troost-ekong, Jires Kembo-ekoko (61' Yusuf Erdoğan), Emmanuel Badu, Pablo Batalla (60' Bilal Kısa), Bogdan Stancu (89' Deniz Yılmaz), Mikel Agu, Dzon Delarge

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Hakem: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan

Goller: DK 12: William Troost-ekong (Bursaspor), DK 45: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 48: Jires Kembo-ekoko (Bursaspor), DK 63: Bogdan Stancu (Bursaspor), DK 76: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 80: Emanuel Dening (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Mikel Agu (Bursaspor), DK 37: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor), DK 56: Cristian Titi (Bursaspor), DK 71: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 77: Emmanuel Badu (Bursaspor), DK 90: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor)

﻿

İşte Evkur Y.Malatyaspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Adil Gevrek'ten Sağlam'a istifa tepkisi
Futbolda haftanın programı
Evkur Yeni Malatyaspor'un stadı belli oldu
Yeni Malatyaspor’da Hamzaoğlu sesleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿