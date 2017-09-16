TİRE 1922 SPOR 0 - MUĞLASPOR 0

Tire 1922 Spor 0 - Muğlaspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 3. haftasında Tire 1922 Spor ile Muğlaspor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Veysel Aksu, Hasan Akdemir, Güner Okay, Orkun Dervişler, Ersin Aslantoğ (66' Kemal Samet Özen), Furkan Tuşik (81' Tolunay Yurtseven), Mümin Talip Pazarlı, Mümin Aysever, Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş (46' Cemal Şener)
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Muğlaspor: Barış Başkan, Osman Bodur, Alican Özaltun, Nizamettin Emirhan Kılıç, Polat Ertek, Berkay Günay, Erhan Gözetlik, Ender Acar (83' Enes Erdal İç), Ceyhun Elmas, Emre Gemici, Ramazan Özkabak
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Hakan Belder, Suha Adıyaman, Ali Rıza Öztürk, Demokrat Özgür Güneş
Sarı Kartlar: DK 52: Veysel Aksu (Tire 1922 Spor), DK 54: Orkun Dervişler (Tire 1922 Spor), DK 61: Erhan Gözetlik (Muğlaspor), DK 66: Cemal Şener (Tire 1922 Spor), DK 80: Osman Bodur (Muğlaspor), DK 90: Barış Başkan (Muğlaspor)
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